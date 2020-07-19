Adana'da büfe önünde oturan 3 kişi silahlı saldırıda yaralandı ADANA - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, büfe önünde oturan 3 kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı.Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndaki bir büfe önünde oturan Halim Şimşek, Uğurhan Köşker ve Gökhan Yıldırım'a, henüz kimli