ADANA - Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Adalet Bakanlığınca Adana'da Bölge İdare Mahkemesi kurulmasının kent ve bölge için büyük önem taşıdığını belirtti.

Kıvanç, yazılı açıklamasında, Adana'da Bölge İdare Mahkemesi kurulmasının sanayiciler ve iş adamları için çok önemli olduğunu kaydetti.

Mahkemenin 5 yıl aradan sonra yeniden Adana’da faaliyete geçecek olmasıyla önemli zaman ve iş tasarrufu sağlanacağını ifade eden Kıvanç, kararın yargı camiasına ve bölge illerine hayırlı olması temennisinde bulundu.