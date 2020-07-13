ADANA - Adana'nın Feke ilçesinde bir kişi adadığı kurbanı yeni tip koronavirüs (KOVİD-19) nedeniyle yakınlarını çağırıp bir araya gelemeyince kurbanını Feke Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu'na bağışladı.

Kaşaltı Mahallesinde yaşayan Hasan Demirbağ (80), 5 yıl önce evlenip çocuğu olmayan oğlu için adak adadı.

Salgın sürecinde torun sahibi olan Demirbağ, koronavirüs nedeniyle yakınlarını çağırıp kurbanını kesemeyince adağı koyunu ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak Feke Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu'na bağışladı.

Demirbağ, gazetecilere torun sahibi olmak için adak adadığını dileği yerine gelincede kurbanının keserek yakınlarına yemek vermeyi düşündüğünü anlattı.

Salgın nedeniyle yakınlarını bir araya gelmesinin sakıncalı olacağını düşünen Demirbağ, "Allah'a bir torun sahibi olmak için dua ederek adak adadım. Pandemi sürecinde torunum oldu ancak hastalığın yayılabileceği düşüncesiyle insanları bir araya toplamak istemedim. Bende adağımı devletimizin kurumuna bağışladım." dedi.

Kurbanı teslim alan Feke Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu görevlisi Fatih Akça, Demirbağ'a teşekkür ederek, kurbanın ilçede ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını belirtti.