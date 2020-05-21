ADANA - Adana'da bir grup avukat, Yüreğir Kaymakamlığına bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu ekibinin çalışmalarının engellenmek istenmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan CHP Yüreğir İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım için destek açıklamasında bulundu.

Avukatlar, tutuklanan Yıldırım'a destek vermek için Adana Adliyesi önünde bir araya geldi.

Grup adına açıklama yapan CHP İl Gençlik Kolları Başkanı avukat Güven Özdemir, Yıldırım'ın tutuklanmasını eleştirerek, "Bizler adalet arayan ve talep eden hukukçular olarak, Eren Yıldırım'ı ve onun şahsında tüm haksızlığa ve hukuksuzluğa uğrayanları savunmak için buradayız." ifadesini kullandı.

- Olay

Valilikçe olaya ilişkin 15 Mayıs'ta yapılan yazılı açıklamada, 14 Mayıs saat 22.00 sıralarında Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün katılımıyla Vefa Sosyal Destek Grubunca gerçekleştirilen yardım dağıtımı sırasında, 4 kişinin çalışmayı engellemeye yönelik sözlü ve fiziksel saldırıda bulunduğu belirtilerek "Olayın ardından güvenlik birimlerimizce yakalanan şüphelilerden birinin CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım olduğu anlaşılmıştır." ifadesine yer verilmişti.

Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 4 şüpheli arasındaki Yıldırım, itiraz üzerine tutuklanmıştı.