Adana'da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralanırken bileği kesilen kocası öldü ADANA - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralanırken bileği kesilen kocası hayatını kaybetti.İddiaya göre, merkez Çukurova ilçesinde Belediye Evleri Mahallesi'ndeki evlerinde 10 yıllık evli Mehmet K. (35) i