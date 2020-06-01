Adana'da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı ADANA - Adana'da bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde, Halil İbrahim B'nin, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişiyle yaşadığı tartışma kavgaya dönüş