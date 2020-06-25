ADANA - Adana'da, arkadaşını tabancayla kazara vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Merkez Sarıçam ilçesindeki kafede 18 Haziran'da Mehmet Mert Akıllıca'nın (34) tabancayla öldürülmesiyle ilgili 4 zanlı daha gözaltına alındı.

Daha önce gözaltına alınan Erdal A. (19) ile F.A. (24), B.S.K. (19), M.E.K. (19) ve O.A'nın (25) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

M.E.K. ve O.A. savcılıkça serbest bırakıldı, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan diğer zanlılardan Erdal A. tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla salıverildi.



Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kozan Caddesi'ndeki bir kafede, Mehmet Mert Akıllıca tabancayla öldürülmüş, Akıllıca'nın arkadaşı Erdal A. gözaltına alınmıştı.