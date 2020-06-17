ADANA - Adana'da otomobilde uyuşturucu madde kullandıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi İbo Osman Caddesi'nde park halindeki 33 ACM 329 plakalı otomobilde biri kadın 3 şüphelinin uyuşturucu madde kullandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Seyhan Devriye Grup Amirliği ekipleri, otomobilde yaptıkları aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler Bağlar Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.







