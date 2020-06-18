Adana'da aracında 15 bin 100 paket kaçak sigara bulunan sürücüye ev hapsi ADANA - Adana'da, hafif ticari aracında kaçak 15 bin 100 paket sigara ele geçirilen sürücüye ev hapsi cezası verildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün sevkiyatı yapıldığını belirlediği hafif tic