Adana'da ailesinin zorla evlendirmek istediği iddia edilen genç kızı polis kurtardı ADANA - Adana'da, ailesinin zorla evlendirmek istediği öne sürülen 19 yaşındaki genç kız, nikah işlemleri için götürüldüğü evlendirme dairesinde polis tarafından kurtarıldı.Seyhan Belediyesi Evlendirme Dairesine nikah tarihi almak için ailesiyle gele