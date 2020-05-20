ADANA - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 6 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Pınar Mahallesi'nde 8 gün önce akraba oldukları belirtilen iki grup arasında çıkan ve 2'si ağır 6 kişinin yaralandığı olayı gerçekleştirdiği öne sürülen H.T. ve kuzeni M.C.T'yi takibe aldı.

Ekipler, olayın zanlıları H.T. ve M.C.T. ile kaçmalarına yardım ettiği ileri sürülen C.A'yı yaptıkları çalışmayla Yeşilyurt Mahallesi'nde yakaladı.

Ekipler, yaptıkları aramalarda, ruhsatsız tabanca ile bu silaha ait çok sayıda mermi ele geçirdi.

Kavganın akraba iki taraf arasında sosyal medyada bir fotoğrafa yapılan yorum nedeniyle çıktığı iddia edildi.



Pınar Mahallesi'nde, 11 Mayıs'ta akraba iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi silahla, 4 kişi de bıçakla yaralanmıştı.Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılmış, tedavi altına alınan yaralılardan Şakir B. ve Yahya Y'nin durumlarının ağır olduğu bildirilmişti. Polis, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı.



