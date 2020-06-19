Adana'da 5 FETÖ şüphelisinin yakalandığı operasyonu drone kaydetti ADANA - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen ve 5 zanlının gözaltına alındığı operasyon drone ile havadan görüntülendi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, FETÖ'nü