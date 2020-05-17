ADANA - Adana'da uyuşturucu ticaretinin engellenmesi için 400 polisle bir mahallenin giriş ve çıkışları kontrol altına alınarak gerçekleştirilen 5 günlük denetimde, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, daha önce pek çok kez operasyon düzenlediği merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde "torbacı" tabir edilen sokakta uyuşturucu satanların faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla 5 gün önce başlattığı uygulamayı tamamladı.

Narkotik ekiplerinin yanı sıra özel harekat, çevik kuvvet ve asayiş ekiplerinden oluşan 400 polis katıldığı denetimlerde, 903 araç incelendi, 3 kilo 555 gram sentetik uyuşturucu, 49,9 gram esrar, 1,28 gram kokain, 5,46 gram esrar, 116 uyuşturucu hap ile ruhsatsız tabanca ve 2 av tüfeği ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 260 lira ele geçirildi.

Uygulamada şüpheli görülen 1215 kişinin kimlik sorgulaması gerçekleştirildi. Çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca, sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 3 kişiye de idari para cezası uygulandı.