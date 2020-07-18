Adana'da 165 şişe sahte içki ve 150 litre kaçak etil alkol ele geçirildi ADANA - Adana'da 165 şişe sahte içki ve 150 litre kaçak etil alkol ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde bir evde sah