ADANA - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 1250 litre kaçak akaryakıtın ele geçirildiği operasyonda iki kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki Nakliyeciler Sitesi'nde bulunan iş yerine, kaçak akaryakıt satışı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Bu sırada iş yerinden bir tırın deposuna kaçak dolum yapan şüpheliler H.A. ve M.A. gözaltına alındı.

Polis, aramada 1250 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.