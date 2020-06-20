ADANA - Adana Valisi Süleyman Elban, normalleşme süreci kapsamında koronavirüs salgınından korunmak amacıyla il genelinde alınan önlemleri görüşmek, son günlerde pozitif vaka sayısında görülen artışı değerlendirmek ve alınması gereken yeni tedbirleri belirlemek üzere İl Pandemi Kuruluyla bir araya geldi.

Makam toplantı salonunda gerçekleştirilen ve Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, İl Sağlık Müdürü Ahmet Özer ile ilgili yetkililerin katıldığı toplantıda, Vali Elban'a pandemi sürecinde şimdiye kadar il genelinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verildi.

Vali Elban, Adana’da gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda elde edilen tüm kazanımların korunması ve il genelindeki son durumun daha da iyiye gitmesi için çalışmaları aralıksız sürdüreceklerini kaydetti.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulması ve yapılan çeşitli değerlendirmelerin ardından sona erdi.