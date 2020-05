ADANA - Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Anneler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Demirtaş, mesajında, başta vatan uğruna evlatlarını feda eden kıymetli şehit anneleri olmak üzere kalbinde anne şefkati taşıyan tüm kadınların Anneler Günü'nü kutladı.

En büyük mucize olan hayatın en önemli kahramanlarının anneler olduğunu belirten Demirtaş, mesajında şunları kaydetti:

"Onlar, can içinde can taşımaya başladığı ilk andan, son nefesimize kadar bizleri kötü niyetlerden, düşüncelerden koruyan, dualarıyla üstümüzü örten görünmez zırhlarımızdır. Onlar, hayatımızın her anında yolumuzu aydınlatan ışık misali ömrümüze şekil veren en kıymetli hazinelerimizdir. Onlar, fedakarlığın, karşılıksız sevginin, sınırsız şefkatin ve gerçek merhametin yegane timsalidir. Bu vesileyle ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Ömürlerini ailelerine, çocuklarına vakfeden, her daim sevginin, saygının ve hürmetin en yücesini hak eden tüm annelerimizin ve kalbinde anne şefkati taşıyan tüm kadınlarımızın, Anneler Günü'nü bir kez daha kutluyor, sağlıklı, huzurlu, mutlu bir ömür temenni ediyorum."