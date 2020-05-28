ADANA - Adana Valisi Mahmut Demirtaş, yapımı tamamlanan 28 derslikli Mehmet Tal İmam Hatip Ortaokulu ile güçlendirme çalışmaları yapılan Öğretmen Zeynep Erdoğdu Ortaokulunda inceleme yaptı.

Vali Demirtaş, İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun'un da katıldığı incelemelerinde çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Hayırsever Mehmet Tal'a teşekkür eden Vali Demirtaş, "Bir ülkenin geleceğine yapılan en büyük yatırım eğitim yatırımıdır. Bizler bu doğrultuda devletimizin tüm imkanlarını gelecek nesillerimiz için seferber ediyoruz. Çocuklarımızın en iyi imkanlara sahip olması, en kaliteli eğitimi alabilmesi için gösterdiğimiz bu çabalara büyük katkılar sunan tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Vali Demirtaş, yarınların teminatı çocukların daha sağlıklı ve donanımlı binalarda eğitim görebilmeleri için güçlendirme çalışmalarının da sürdürüldüğünü, il genelinde 11 okulda bu çalışmaların tamamlandığını kaydetti.