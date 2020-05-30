ADANA - Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde (AOSB) ücretsiz servis hizmeti verilmeye başlandı.

AOSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezine 23 kilometre mesafede 1590 hektar alanda kurulu ve yaklaşık 40 bin kişinin istihdam edildiği bölge içerisindeki ulaşıma önemli kolaylık sağladı.



Sanayicilerin temel ihtiyacı olan yol, su, enerji, atık su arıtma, ruhsatlandırma gibi hizmetlerin sorunsuz, kaliteli ve ekonomik olarak verilmesinin yanı sıra sanayicilerin işini kolaylaştırma, ihtiyaçlarını eksiksiz giderme çabasında olan AOSB Bölge Müdürlüğünce, bölge içerisinde ulaşımı kolay ve ekonomik bir şekilde çözümleyebilmek amacıyla ücretsiz servis hizmeti başlatıldı.

Açıklamada, her gün 08.00 ile 17.00 saatleri arasında düzenli olarak hizmet verileceği belirtildi.