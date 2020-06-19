Adana, Mersin ve Hatay'da barolardan yürüyüş ADANA/MERSİN/HATAY - Adana, Mersin ve Hatay'da, baroların seçim sistemine ilişkin değişikliği protesto için yürüyüş başlatıldı. Adana Barosunca düzenlenen etkinlikte CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer ve CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi de yer aldı