Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de YKS heyecanı ADANA - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.Adana'da, sınav merkezlerine gelen öğrenciler, kapıdaki görevliler tarafından kimlik ve sınav gi