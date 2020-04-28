ADANA - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Adana'da, Kovid-19'la mücadele kapsamında mevsimlik tarım işçilerine gezici sağlık hizmeti sunuluyor.

Valilik koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğünce gerçekleştirilen hizmetler kapsamında, yaşadıkları çadırlar ve yerleşim bölgeleri ziyaret edilen tarım işçilerine genel sağlık taraması yapılıyor.

Sağlık görevlileri, hamile kadınlar ve bebeklerin aşılarını yapıp tarım işçilerine de Kovid-19'dan korunmaları için almaları gereken tedbirleri anlatıyor.

Öte yandan, valilik koordinesinde oluşturulan ekiplerin pazar yerlerinde denetimleri sürüyor.

Vali Mahmut Demirtaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, salgınla mücadeleyi ilk günden itibaren il genelindeki tüm kurumlarla koordineli şekilde yürüttüklerini belirtti.

Salgınla mücadele kapsamında pazar yerleriyle ilgili birçok önlem aldıklarını bildiren Demirtaş, kurallara uyan ve tedbirli olan tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Ayrıca, 1-2-3 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle bu tarihlerde kurulması gereken semt pazarlarının 29-30 Nisan'a alındığı bildirildi.

- Mersin

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Roman vatandaşların yoğunlukta olduğu Akdeniz ilçesi Turgutreis Mahallesi'ndeki evlere gıda paketi dağıtıldı.

Ekipler, 38 noktadaki ekmek satış büfelerinde de dezenfeksiyon işlemi yaptı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki gişelerde denetim gerçekleştirdi. Araç sürücülerinin seyahat izin belgelerini kontrol eden ekipler, vatandaşlara Kovid-19 salgınına ilişkin uyarılarda bulundu. Şehirler arası yolculuk yapan otobüs ve araçların sıklıkla kullandığı TAG Otoyolu'nda önceki günlere oranla sakinlik hakimdi.

Akdeniz Belediyesine bağlı zabıta ekipleri de semt pazarlarından vatandaşlara maske dağıttı. İlçede aile sağlığı merkezlerinde de dezenfeksiyon işlemleri sürdü.

- Hatay ve Osmaniye

Hatay'da, Arsuz ve İskenderun Belediyesi ekipleri, vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirdi.

Osmaniye Belediyesi ekipleri de pazar yerlerinde denetimler yaptı. Ekipler, pazar girişlerinde vatandaşların ateşini ölçüp maske dağıttı.

Kadirli Belediyesi ekipleri ise kentin cadde ve sokaklarında dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarını sürdürdü.

