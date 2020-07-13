Adana merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu Adana, Karaman, Ankara, Yozgat, Mersin, Kocaeli ve İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen, ardışık, ankesörlü ve büfe arama kaydı ve haklarında ifade beyanları bulunan 24 şüpheli hakkın