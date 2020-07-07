ADANA - Adana merkezli 4 ilde, tefecilik yaptıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 24 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği ekipleri, "tefecilik" ve "yağma" suçlarına karışan kişilere yönelik araştırma başlattı. Ekipler, 24 şüphelinin kimliğini ve adresini tespit etti.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için Adana, Mersin, İstanbul ve Çanakkale'de şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, aralarında kadınların da olduğu bazı şüpheliler yakalandı.

Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.