Adana’da evde kalanların vakit geçirmeleri için internet sitesi hazırlandı ADANA - Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde kalan vatandaşların vakit geçirmeleri için sosyal içerikli internet sitesi hazırlandı.Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, salgın nedeniyle ev