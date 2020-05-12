Adana Aladağ'da bir mahalledeki karantina kaldırıldı ADANA - Adana'nın Aladağ ilçesi Gerdibi Mahallesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 15 Nisan'dan bu yana uygulanan karantina kaldırıldı.Aladağ Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğin