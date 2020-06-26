ADANA - Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik, Osmaniye Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş'u ziyaret etti.
Emniyet Müdürü Okumuş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kent güvenliği ve huzuru için çalıştıklarını söyledi.
Firik de AA'nın çalışmaları hakkında Okumuş'a bilgi verdi.
Ziyaretinde Firik, Okumuş'a, Anadolu Ajansının deneyimli foto muhabirlerinin dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessizliğe bürünen mekanlardan çektiği karelerin yer aldığı "Karantina/Lockdown" adlı fotoğraf albümünü hediye etti.