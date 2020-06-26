AA Bölge Müdürü Firik'ten, Osmaniye Emniyet Müdürü Okumuş'a ziyaret ADANA - Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik, Osmaniye Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş'u ziyaret etti.Emniyet Müdürü Okumuş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kent güvenliği ve huzuru için çalıştıklarını söyledi. Firik de AA'nın