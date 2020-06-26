OSMANİYE - Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne'yi ziyaret etti.
Başsavcı Tekne, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA çalışanlarına başarılar diledi.
Firik de Tekne'ye kurum çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Ziyaret sonunda Firik, Başsavcı Tekne'ye Anadolu Ajansının deneyimli foto muhabirlerinin dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessizliğe bürünen mekanlardan çektiği karelerin yer aldığı "Karantina/Lockdown" adlı fotoğraf albümünü hediye etti.