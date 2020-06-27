HATAY - Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik, Hatay Emniyet Müdürü Vedat Yavuz'u ziyaret etti.
Emniyet Müdürü Yavuz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kent güvenliği ve huzuru için çalıştıklarını söyledi.
Firik de AA'nın çalışmaları hakkında Yavuz'a bilgi verdi.
Ziyaretinde Firik, Emniyet Müdürü Yavuz'a, Anadolu Ajansının deneyimli foto muhabirlerinin dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessizliğe bürünen mekanlardan çektiği karelerin yer aldığı "Karantina/Lockdown" adlı fotoğraf albümünü hediye etti.