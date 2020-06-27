AA Bölge Müdürü Firik'ten, Hatay Emniyet Müdürü Yavuz'a ziyaret HATAY - Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik, Hatay Emniyet Müdürü Vedat Yavuz'u ziyaret etti.Emniyet Müdürü Yavuz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kent güvenliği ve huzuru için çalıştıklarını söyledi. Firik de AA&