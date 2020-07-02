ISPARTA - Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nu makamında ziyaret etti.



Ziyarette Yıldırım, Seymenoğlu'na AA'nın çalışmaları hakkında bilge verdi.



Yıldırım, AA'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının "sessizliğine" tanıklık ettiği "Karantina/Lockdown" adlı fotoğraf albümünü Seymenoğlu'na takdim etti.

Seymenoğlu, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek Yıldırım'a teşekkür etti.

Yıldırım'a ziyaretinde AA Isparta muhabiri Yalçın Çelen de eşilik etti.