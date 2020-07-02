BURDUR - Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, Burdur Valisi Ali Arslantaş'ı makamında ziyaret etti.

Yıldırım, görevine yeni atanan Vali Arslantaş'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Yıldırım, AA'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının "sessizliğine" tanıklık ettiği "Karantina/Lockdown" adlı fotoğraf albümünü Arslantaş'a takdim etti.

Arslantaş ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek Yıldırım'a teşekkür etti.

Yıldırım'a ziyaretinde AA Burdur muhabiri Bilal Altıok da eşlik etti.

