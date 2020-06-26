OSMANİYE - Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Rektörü Prof. Dr. Murat Türk'ü ziyaret etti.
Türk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, üniversiteleriyle ilgili bilgi verdi, AA'ya çalışmalarında başarı diledi.
Bölge Müdürü Firik de Yüksek Öğretim Kurumunca (YÖK) düzenlenen 2020 Engelsiz Üniversite Ödülleri uygulamasında birinci seçilen OKÜ'yü tebrik etti.
Ziyaret sonunda Firik, Rektör Türk'e Anadolu Ajansının deneyimli foto muhabirlerinin dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessizliğe bürünen mekanlardan çektiği karelerin yer aldığı "Karantina/Lockdown" adlı fotoğraf albümünü sundu.