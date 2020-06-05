MERSİN - Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik, Mersin'in Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı'yı ziyaret etti.

Firik, başkan Tepebağlı'yı makamında ziyaret edip ajansın çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Bölge müdürlüğü olarak Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye illerinde haber üretimi yaptıklarını anlatan Firik, Mersin'in birçok haber çeşitliliğine sahip önemli kentler arasında yer aldığını vurguladı.

Firik, AA muhabirlerinin kentte yapılan çalışmaları dünyaya duyurmak için çaba sarf ettiğini belirterek, birçok fotoğraf ve haberin de dünya basını tarafından ilgi gördüğünü ifade etti.

Başkan Tepebağlı'da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



