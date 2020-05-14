ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde, 743. Türk Dil Bayramı kapsamında bir parkta Karamanoğlu Mehmet Bey'in heykeli törenle açıldı.

Alanya Belediyesince yenilenen Hacet Parkı'nda Antalya Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nce yapılan Karamanoğlu Mehmet Bey'in heykelinin açılışı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, heykelin açılış töreninde 13 Mayıs 1277 tarihinde Türkçe'yi resmi dil yapan tarihteki ilk hükümdar Karamanoğlu Beyliği Hükümdarı Mehmet Bey'in heykelini yeniledikleri parka diktiklerini söyledi.

Karamanoğlu Mehmet Bey'in Türkçe'nin yaşatılmasında çok önemli katkıları olduğunu aktaran Yücel, Anadolu Selçuklularından sonra Türkçe'ye çok önem veren Karamanoğulları beyliğinin yönetimine giren Alanya'nın aynı zamanda tarihi mirasına da sahip çıktığını kaydetti.

Türk dilinin, milli kültürlerinin ortak ifade aracı olduğunu dile getiren Yücel, "Türkçe, asırlar boyunca çok farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu topraklarda, milli kültürümüzün ve kimliğimizin oluşmasına vesile olmuştur. Asya içlerinden Avrupa'nın ortasına kadar oldukça büyük bir coğrafyaya yayılan Türkçemiz, diğer kardeş Türk ülkelerimizle kurulan güçlü bağların da temelidir. Türkçemiz, birçok özelliği ile kadim ve eşsiz bir dildir. Türk Dili 12 milyon kilometrekarelik coğrafyada kullanılmaktadır. Yaklaşık 220 milyon kişi Türkçe konuşmaktadır. Türkçe 600 binin üzerinde kelimeyle çok zengin bir dildir. Dünyada 7 binin üzerinde konuşulan dil bulunuyor. Bunlar arasında en çok konuşulan 14. dil Türkçedir. Altay dil ailesinin en büyük koludur. Türkiye Türkçesi'nin dünya dillerine verdiği sözcük sayısı 11 binin üzerindedir. En az bir ortaöğretim kurumunda Türkçe'nin öğretildiği 87 ülke vardır." ifadelerini kullandı.

Açılışa, AK Parti, MHP ve CHP ilçe teşkilatı yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.