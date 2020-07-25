KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, 24 Temmuz Gazetecilik ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cebeloğlu, mesajında, demokratik sistemlerin en gerekli şartlarından biri olan, özgür ve çok sesli medyanın günümüzde öneminin giderek arttığını ve çağın en önemli meslekleri arasında yerini aldığını belirtti.

Kamuoyunu her zaman doğru ve hızlı bir şekilde bilgilendirme görevini yerine getiren basın mensuplarının görevlerini büyük özveriyle yerine getirdiğine dikkat çeken Cebeloğlu, "Kamuoyunu aydınlatmak için günün her saatinde haber peşinde koşarak zor şartlarda ve sorumluluk duygusu içinde toplumumuzu bir taraftan gelişen olaylar karşısında aydınlatırken bir taraftan da halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak önemli bir kamu görevini yerine getiren tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.