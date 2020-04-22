ADANA - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Yumurtalık Belediye Başkanı Türkeş Filik, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, mesajında 23 Nisan 1920'de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, ulusal egemenlik kavramının temeli olarak, tam bir asırdır varlığını sürdürdüğünü ve milletin iradesini temsil ettiğini belirtti.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış tarihi olan 23 Nisan'ı çocuklara bayram olarak armağan ettiğini hatırlatan Karalar, mesajında şunları ifade etti:

"Bu özel gün, dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram. Nasıl güzel bir milletiz ki ulusal egemenliğimizi bir çocuk bayramıyla kutlayabiliyoruz. Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda, bilimin, aklın ışığında yetişen çocuklarımız ve gençlerimiz, ülkemizin aydınlık yarınlarını oluşturacaktır. Bir asırdır milletimizi temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, milletimizin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar yaşayacağına inancımı belirtmek istiyorum. Geleceğimiz olan çocuklarımızın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, aydınlık yarınlara yürümek için Atatürk ilke ve inkılaplarından ödün vermeden ilerlenmesi gerektiğinin altını bir kez daha çiziyorum."

Yumurtalık Belediye Başkanı Türkeş Filik de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, salgın nedeniyle evde kutlamanın burukluğu içerisinde olduklarını belirtti.

Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yıl dönümünü yayımladığı mesajla kutladı.

Mesajında Uludağ, 23 Nisan'nın, Türk milletinin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisi olduğunu kaydetti.











