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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de program düzenlendi - Adana Valisi Elban: - "O gece güzel Adana'mız başta olmak üzere tüm milletimiz meydanları doldurdu ve kutsal değerlerine sahip çıkmak uğruna canlarını ve tüm varlıklarını ortaya koydu" - Mersin Vali

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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ADANA - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Adana'da Uğur Mumcu Meydanı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun olarak düzenlenen program, İstiklal Marşı'yla başladı. Daha sonra Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla gerçekleştirdiği halka hitabı, meydandaki ekranlardan izletildi.

Programda konuşan Adana Valisi Süleyman Elban, 15 Temmuz'da milletin tarihte hiç görmediği, hiç yaşamadığı bir ihanetle ve saldırıyla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) farklı yöntemlerle ve değişik sıfatlarla hep suret-i haktan görünüp farklı deneme ve aldatmacalarla devleti, hükümeti ve milleti bir şekilde oyuna getirmeye çalıştığını kaydeden Elban, şöyle konuştu:

"O gece güzel Adana’mız başta olmak üzere tüm milletimiz meydanları doldurdu ve kutsal değerlerine sahip çıkmak uğruna canlarını ve tüm varlıklarını ortaya koydu. Sonunda milletimiz kazandı. Allah’a şükürler olsun ki tarihte hep okuduğumuz o kahramanlar ve kahramanlık hikayelerindeki gibi 4 yıl önce o gecede de yine büyük bir kahramanlık destanı yazıldı. Tabii ki asil bir milleti olmayan hiçbir devlet, hükümet, kurum bu başarıları elde edemezdi. Bu darbeyle ilgili çok şey söyleyebiliriz. FETÖ’nün ihanetini ve alçakça yapılan saldırıları hepimiz biliyoruz. FETÖ’nün tekrar ayağa kalkmaması için mücadelemizi son hain temizleninceye kadar devam ettirmemiz gerektiğini biliyoruz."

Adana Valiliği himayesinde İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünce "Demokrasi bilinci, elden ele taşınan bir bayraktır" sloganıyla "15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu" düzenlendi.

Merkez Park'tan Uğur Mumcu Meydanı'na kadar koşan 25 sporcunun getirdiği sancak, milli sporcu Eda Tuğsuz tarafından Vali Elban'a teslim edildi.

Öte yandan Karataş ilçesinde 15 Temmuz darbe girişimi şehitleri ve gazileri için anma programı düzenlendi.

Karataş Kaymakamı Fatih Ayaz ve Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz ile çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinliğin sonunda, Karataş Su Ürünleri Kooperatifi üyesi 25 balıkçı teknesi, Türk bayraklarıyla denize açıldı.

- Mersin

Mersin'de 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında vatandaşlar meydanlarda bir araya geldi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte katılımcılar ateşi ölçülerek alana alındı. Yetkililer vatandaşlara sosyal mesafe ve maske takma konusunda uyarılarda bulundu.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda şehitler için dua edildi.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'u unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

Şehitlere her zaman sahip çıkacaklarını dile getiren Su, iç ve dış düşmanların FETÖ'yle 15 Temmuz'da eşi benzeri olmayan bir ihanete kalkıştığını ifade etti.

Bu kalkışmayla Türkiye'nin şahlanışının, kardeşliğinin ve demokrasisinin ortadan kaldırılmaya çalışıldığını aktaran Su, şöyle devam etti:

"Yüce milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine hep birlikte ecdadından aldığı güçle bu hainlerin karşısına dikilmiştir. Milletimiz silahlardan, tanklardan, helikopter ve uçaklardan üzerlerine yağan kurşunlara ve bombalara gövdesini siper ederek, bu hainlerin emellerini boşa çıkarmıştır, bertaraf etmiştir. Milletimizin kahraman evlatları, Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet teşkilatımızın şerefli mensuplarıyla bütünleşerek büyük bir kahramanlık destanına imza atmıştır. Milletimiz ülkesini canı pahasına korumasının yanı sıra tüm dünyaya demokrasiye nasıl sahip çıkılacağının da dersini vermiştir."

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise demokrasinin önemine değinerek, "Bu darbe girişimi Türk halkının basireti, feraseti ve cesaretiyle önlenmiştir. Tarihimize kara bir leke olarak geçen bu hain darbe girişimi eminim ki iyi anlaşılması durumunda yarınlarımız için bir ders niteliğindedir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ulusa Seslenişi" sinevizyondan izlendi.

Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığına bağlı bando ekibi "Kahramanlık Türküleri" konseri verdi.

Etkinlikler kapsamında, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünce "Demokrasi bilinci, elden ele taşınan bir bayraktır" sloganıyla "15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu" düzenlendi.

Aralarında engelli ve özel sporcularında bulunduğu koşuda getirilen sancak Mersin Valisi Ali İhsan Su'ya teslim edildi.

Gülnar ilçesinde de 15 Temmuz darbe girişimi şehitleri ve gazileri için anma programı düzenlendi.

Anma programı kapsamında şehit Ömer Halisdemir de anıldı.

Etkinliğe katılanlar, alanda oluşturulan "15 Temmuz Fotoğraf Sergisi"ni de gezdi.

- Hatay

Hatay'da da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda anma programı düzenlendi.

Katılımcılar alana ateşi ölçülerek maskeli şekilde alındı. Programın başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ulusa Seslenişi" sinevizyondan izlendi.

Daha sonra Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Konservatuvarı dinletisi gerçekleştirildi. Ardından İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili tarafından şehitler için dualar edildi. Hatay İl Müftülüğü İlahi Grubu'nun seslendirdiği ilahiler dinlendi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, bin yıldır bu topraklarda yaşayan milletin evlatları olduklarını söyledi.

Bu bin yıllık tarih içerisinde çok çetin mücadelelerle karşı karşıya geldiklerini de belirten Doğan, şöyle devam etti:

"Zaferle bu milletin evlatları savaş meydanlarından çıktı ancak bu topraklarda hiçbir zaman görmediğimiz bir ihaneti 15 Temmuz 2016'da gördük. Bu çok kahpe bir örnekti. Bu milletin silahlarıyla, tanklarıyla, toplarıyla üzerimize gelenler bu milletin içerisinde yetişen, bu milletin ekmeğiyle beslenenlerdi. İçimizdeydiler ama dışarıdan kumanda ediliyorlardı. Bizimle birlikte aynı topraklarda yaşıyorlardı ama başkalarının kılıcını çekip üzerimize öyle yürüyorlardı. Ama bu millet 15 Temmuz 2016'da bunlara verilmesi gereken dersi verdi. Meydanlara çıkarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bunlar gerekli cevabı aldılar."

Doğan, tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyip gazileri de şükranla yad ettiğini aktardı.

Daha sonra Antakya Medeniyetler Korosu, programda sahne aldı.

- Osmaniye

Osmaniye Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an- Kerim tilavetinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sinevizyona yansıtıldı.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, programda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz’un ordu içerisinde örgütlenmiş FETÖ/PDY'nin anayasal düzeni yıkarak, temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmak için düzenlediği hain ve alçak darbe girişimi olduğunu belirtti.

Milletin, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı ve Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına kulak verdiğini ifade eden Yılmaz, yurdun dört bir yanında tek yürek iradesini bir avuç darbeciye çiğnetmediğini anımsattı.

Hain girişimin bertaraf edildiğini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'da milletimiz, milli birlik ve beraberliğini bütün dünyaya bir kez daha gösterdiği tarihi bir güne, dünya toplumlarına ve devletlerine ders veren bir direnişe imza atmıştır. Unutmayalım ki atalarımızdan emanet aldığımız bu güzel vatanımızı ve ay yıldızlı şanlı bayrağımızı korumanın yolu milletçe kenetlenmekten geçer. Şanlı geçmişinde olduğu gibi 15 Temmuz’da da kutlu bir destan yazan milletimizin Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum. 15 Temmuz gecesi devletimizin bekası için 'Ya istiklal, ya ölüm' diyerek şehadet şerbetini tadan aziz şehitlerimiz ile birlikte tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, milli irademize sahip çıkan başta yiğit Osmaniyeli hemşehrilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

Vali Yılmaz, darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen özel harekat polisi Mehmet Karacatilki’nin ailesi ve 15 Temmuz gazileri Adnan Yıldız ve Gürkan Güven’e plaket takdim etti.

Program, Osmaniye Belediyesi Mehteran Takımı'nın konseri, şiir, ezgi, marş ve selaların okunmasıyla sona erdi.

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