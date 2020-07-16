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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman, Kilis ve Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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GAZİANTEP - Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde vatandaşlar meydanlarda bir araya geldi.

Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düzenlenen programa katılanlar maske taktı ve sosyal mesafe kuralına uydu.

Program meydanda kılınan akşam namazı ile başladı. Ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz Gecesi görüntülerini izleyen katılımcılar daha sonra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın" 15 Temmuz Millete Sesleniş Konuşması"nı dev ekranlardan izledi.

Programa canlı bağlanan eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, 15 Temmuz gecesinde yaşadıklarını anlattı.

Programa Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, belediye başkanları, kaymakamlar ve kurum müdürleri katıldı.

İslahiye ilçesinde ise Demokrasi Meydanı'nda program düzenlendi. Programa Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımcı alındı. Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan etkinlik sinevizyon gösterimi ve ilahi konseriyle son buldu.

Programa, Gaziantep Vali Yardımcısı Cengiz Ayhan, İslahiye Cumhuriyet Savcısı Mehmet Fatih Kale, İlçe Belediye Başkanı Kemal Vural, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta ve siyasi parti temsilcileri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da, Arkeoloji Müzesi önündeki meydanda düzenlenen etkinlik, Anadolu Ajansı muhabirlerinin 15 Temmuz günü çektikleri fotoğrafların da yer aldığı fotoğraf ve resim sergisinin protokol üyelerince gezilmesiyle başladı. Daha sonra şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uygun düzenlenen etkinlikte, toplu halde yatsı namazı kılındı.

Etkinlikte, 15 Temmuz'da yaşananları konu tiyatro gösterisi sunuldu, şiirler okundu ve 15 Temmuz Sancak Koşusu gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması alana kurulan dev ekranlarda izlendi.

Etkinliğe, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Eyup Kirişçi, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gaziler katıldı.

- Malatya

Malatya Valiliğinin koordinesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı", 15 Temmuz Millet Meydanı'nda düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar Kur'an-ı Kerim okudu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "15 Temmuz Millete Sesleniş Konuşması" meydana kurulan dev ekranlarda vatandaşlar izlendi.

Protokol konuşmalarının ardından Malatya Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı marşlar, gençlerin ise şiirler seslendirdi.

Daha sonra İstasyon Meydanı'nda başlayan ve yaklaşık 25 gencin yer aldığı 15 Temmuz Sancak Koşusu'na katılan gençler, koşuda taşıdıkları Türk bayrağını Vali Baruş, Selahattin Gürkan ile 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla'ya teslim etti.

Programa, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Altun, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necmi İnce, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Baro Başkanı Enver Han, sivil toplum kuruşu temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

- Adıyaman

Adıyaman'da Hükümet Konağı önünde düzenlenen ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan etkinlikte şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, burada yaptığı konuşmada, tarihin en karanlık hadislerinden biri olan 15 Temmuz ihanet girişimi, Cumhurbaşkanı ve Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ın üstün liderliğinin sevk ve idaresinde hükümetin kararlı duruşu tarihi şan ve şerefle dolu aziz milletin demokrasi ve hukukuna sahip çıkışı sayesinde bertaraf edildiğini söyledi.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise Recep Tayyip Erdoğan gibi lidere sahip olunduğu için şükran ettiklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Vali Çuhadar ve Belediye başkanı Kılınç tarafından vatandaşlara pilav dağıtıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusala sesleniş konuşması alana kurulan dev ekranlarda izlendi.

Daha sonra programda Ravza İlahi Grubu tarafından vatandaşlara ilahi dinletisi sunuldu.

- Kilis

Kilis'te aralarında kent protokolünün de bulunduğu çok sayıda kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na geldi.

Protokol üyeleri, Kilis Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan 15 Temmuz şehitleri fotoğraflarının ve öz geçmişlerin yer aldığı sergiyi gezdi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan etkinlikte, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı'ndan konuşması vatandaşlar tarafından meydana kurulan dev ekranlarda izlendi.

Darbe girişimini anlatan videonun izlendiği programda 15 Temmuz şehitlerinin isimleri okundu. Bu sırada bazı vatandaşlar duygusal anlar yaşadı. Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen Sancak Koşusuna katılan gençler bayrak açtı.

Kilis Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Mehter Takımı ve Kilis İl Müftülüğü görevlilerince ilahiler okundu. Etkinlikte, öğrenciler 15 Temmuz konulu şiirler seslendirdi.

Etkinliğe, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Cihanoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Mustafa Doğan Karacoşkun, ilçe kaymakamları ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta, Demokrasi Meydanı'ndaki anma programlarına katılanlar maske taktı ve sosyal mesafe kuralına uydu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Celal Sürgeç tarafından dua edildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz Gecesi görüntülerini izleyen katılımcılar daha sonra da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete sesleniş konuşmasını izledi.

Büyükşehir Belediyesi mehteran takımının gösterisinin ardından kaside ve ilahiler söylendi.

Etkinliğe, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Emin Terzioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Osman Göğebakan, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, İl Emniyet Müdürü Sabri Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, vali yardımcıları, kaymakamlar, daire müdürleri, 15 Temmuz gazisi Şakir Kızılay, gaziler ve vatandaşlar ile diğer ilgililer katıldı.


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