15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ADANA - Adana ve Mersin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Karataş ilçesinde Karataş Merkez Camisi'nde şehitler için mevlit okundu, dua edildi. Kozan ilçesinde ise esnaf Murat Mercan şehitleri