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10. Red Bull X-Alps için kayıt süreci başladı

20 Haziran 2021’de macera tutkunlarını Alp Dağları’nda buluşturacak 10. Red Bull X-Alps'e katılmak isteyen sporcular için başvuru süreci başladı - Başvuruların 31 Ağustos’a kadar süreceği yarışa katılacak olan sporcular 3 haftalık sürede Alp Dağları’nın y

10. Red Bull X-Alps için kayıt süreci başladı
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İSTANBUL - İki senede bir macera tutkunlarını Alp Dağları’nda buluşturan Red Bull X-Alps’in, 2021’de düzenlenecek 10. yılı için başvuru süreci başladı.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, sporcuların hem fiziksel hem de zihinsel olarak kendilerini zorladıkları, dünyanın en zorlu macera yarışına katılmak isteyenler 31 Ağustos 2020 tarihine kadar başvurularını yaparak Alp Dağları’nda yaklaşık 1000 kilometreyi kat etmeye çalışacak.

20 Haziran 2021’de başlayacak ve Salzburg’dan Monaco’ya kadar uzanacak mücadelede sporcular zaman zaman paraşütle uçarak zaman zaman da yürüyerek Alp Dağları’na meydan okuyacaklar. Günde en az 100 kilometrelik mesafeyi zorlu doğa şartları, yorgunluk ve sakatlıklara karşın geride bırakmaya çalışacak sporcular, 3 haftalık bir yolculuk sonunda bitiş çizgisine ulaşmak için mücadele edecek.

- 32 sporcu, tek macera

En fazla 32 kişinin katılabileceği ve her iki günde bir en geride kalanın elendiği Red Bull X-Alps 2021’e katılacak sporcular 14 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak. Dünyanın en zorlu macera yarışının parkuru ise 16 Mart 2021 tarihinde duyurulacak.

Geride kalan 9 yılda 6’sı kadın olmak üzere 40 ülkeden 233 sporcunun mücadele ettiği Red Bull X-Alps’te sadece 36 katılımcı bitiş çizgisine gelmeyi başarabildi. İçerisinde 5 spor disiplininin kullanıldığı yarışa başvurular www.redbullxalps.com adresinden yapılıyor.

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