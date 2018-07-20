Zeytinyağında tadım eğitimleri

Zeytinyağında tadım eğitimleri
TÜRKİYE
G.Tarihi: 20.07.2018 14:25
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Isparta Düğün Salonları

  - Zeytinyağında tadım eğitimleri   
 
 - Antalya Ticaret Borsası (ATB), kökleri Pamfilya dönemine dayanan altın sıvı olarak bilinen zeytinyağını bölgede tekrar marka haline getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.   
 Antalya Ticaret Borsası’nın düzenlediği “Zeytinyağında Markalaşmanın Sırları” eğitimi Barut Otel’de yapıldı. Eğitime Antalya Ticaret Borsası üyelerinin yanı sıra, zeytinyağı üreticileri, zeytinyağı markalarının temsilcileri ve zeytinyağı tadımı konusunda uzmanlaşmak isteyen zeytinyağı gönüllüleri katıldı. 48 katılımcının kaliteli zeytinyağının ayırt edici özelliklerini öğrendiği eğitimde, tadım eğitimlerinin önemi vurgulandı. 
  
 Alavant: “Zeytinyağının markalaşması için çalışıyoruz” 
 Antalya Ticaret Borsası Genel Sekreteri Tolgahan Alavant, Akdeniz’in Pamfilya döneminden beri zeytincilik yapılan ve antik çağlarda düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlerin amforalarda zeytinyağlarıyla ödüllendirildiği topraklar olduğunu anımsattı. Alavant, “Bu değerimizi gün yüzüne çıkarmak ve geçmişte olduğu gibi zeytinle anılır bir kent haline gelebilmek içi 4 yıl önce 4 kişiyle başladığımız bu yolda 50’yi aşkın zeytin ve zeytinyağı üreticisiyle ayrı ayrı toplantılar yapar hale geldik. Bunu sağlayan Borsa yönetim kurulumuza, üyelerimize, siz katılımcılara ve toplantımıza ev sahipliği yapan Barut Otel Yönetimine teşekkür ediyorum” dedi. 
 
 “Hedef üst marka oluşturmak” 
  Tolgahan Alavant, Antalya’ya özgü Tavşan Yüreği ve Beylik Zeytini üretiminin artırılması, Antalya zeytin ve zeytinyağı sektörünün geliştirilmesi için Borsa olarak çalıştıklarını belirterek, bölgede üretilen kaliteli zeytinyağlarının Antalya çatısı altında markalaşması için yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Antalya zeytinyağının sıvı altın değerine ulaştırılması gerektiğini kaydeden Alavant, zeytinyağı konusunda yeterli bilgiye sahip olmayan tüketicinin bilgilendirilmesinin önemini vurguladı. Alavant, “Öncelikle bizler bu konuda bilinçlenmeli ve hatasız olarak pazara çıkmalıyız” diye konuştu. Zeytinyağında Antalya üst markası yaratma hedefinde olduklarını vurgulayan Alavant, bu konuda başarı hikayesi yazılabileceğini söyledi. 
 
 Tadarak hissettiler 
 Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mücahit Taha Özkaya, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fügen Durlu Özkaya, ödüllü zeytinyağı üreticisi Atilla Totoş ve Zeytindostu Derneği İzmir Duyusal Analiz Paneli Panelisti Sebahat Totoş zeytinyağı ile ilgili temel bilgileri katılımcılarla paylaştı. 
 Eğitmenlerin ve uzmanların sunumlarının ardından geçilen zeytinyağı tadım eğitiminde katılımcılara duyusal analiz eğitimi verildi. İyi bir zeytinyağının önce burnu ikna etmesi gerektiğinin belirtildiği eğitimde, zeytinyağı koklandığında taze zeytin meyvesi kokusunun hissedilmesi gerektiği anlatıldı. Zeytinyağının olumlu özellikleri ve kusurları hakkında da bilgilerin verildiği eğitimin son bölümünde katılımcılara zeytinyağı tadımı yaptırıldı. 
 
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İHA 
                                         
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ISPARTA HABER
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