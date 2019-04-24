Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, bir iş yerinden zeytinyağı çaldıkları öne sürülen 3 kişi yakalandı.İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir marketten 60 kilo zeytinyağı çalındığı yönünde ihbar alan Kırıkhan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.Hırsızlık zanlılarının kimliklerini tespit eden ekipler, çalıntı zeytinyağını bir başka iş yerine satmaya çalışan R.G. (27), S.G. (25) ve Suriye uyruklu Y.M'yi (32) suçüstü yakaladı.Gözaltına alınan zanlılardan R.G. ve Suriye uyruklu Y.M'nin, hırsızlık ve uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarından arandığı öğrenildi.Şüpheliler Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.HATAY (AA) -