Muratpaşa Belediyesi, Sivas Katliamının 25’inci yıl dönümünde Zeytinköy bölgesinde bulunan Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi’nde bir anma programı düzenledi.Muratpaşa Belediyesi, Türkiye tarihinin en acı olaylarından biri Sivas Katliamının 25’inci yıl dönümünde anma programı düzenledi. Zeytinköy’dea bulunan Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi’nde düzenlenen programına Muratpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Kaçmaz, Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın eşi Ümran Uysal’la birlikte bölge sakinleri ve Alevi Dernekleri başkan ve yöneticileri katıldı.Program, 2 Temmuz 1993’te Pir Sultan Abdal Şenlikleri için Sivas’ta bulunan ancak kaldıkları Madımak Otelinin yakılması sonucu hayatını kaybeden 33 aydın ve sanatçının anılmasıyla başladı. Belediye Başkanı Yardımcısı Kaçmaz, Sivas Katliamının üzerinden 25 yıl geçmesine rağmen acısının unutulmadığını söyledi. Konuşmaların ardından anma programı, Değirmenönü Kültür Merkezi Tiyatro Topluluğu ve konuk sanatçı olarak İlke Türkdoğan eşliğinde Sarı Zeybek Türk Halk Müziği Korosu’nun dinletisiyle sona erdi.İHA