Zanka: Şampiyon olacağımıza inanıyoruz

Fenerbahçe'nin Danimarkalı futbolcusu Zanka, "Fenerbahçe'de forma giymekten çok mutluyum. Kulübün anlayış sistemine uyduğumu düşünüyorum ve kültürünü öğrenmeye çalışıyorum." dedi.

Zanka: Şampiyon olacağımıza inanıyoruz
TÜRKİYE
G.Tarihi: 08.10.2019 18:51
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Isparta Düğün Salonları

KOPENHAG - Fenerbahçe'nin Danimarkalı stoperi Zanka lakaplı Mathias Jorgensen, bu sezon şampiyonluğa ulaşacaklarına inandığını söyledi.

İngiltere temsilcisi Huddersfield Town'dan sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Danimarkalı stoper Zanka, milli takım kampına katılmak için geldiği Danimarka'da AA muhabirine özel açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayan 29 yaşındaki deneyimli stoper, sarı-lacivertli ekibe transfer olmadan önce Türk futbolu ve Türkiye hakkında pek fazla bilgi sahibi olmadığını, Danimarka Ümit Milli Takımı ve Hollanda'nın köklü kulüplerinden PSV'de forma giydiği dönemde Türkiye'de iki kez maça çıktığını söyledi.

Kjaer ve Hutchinson'dan bilgi aldı

Zanka, Fenerbahçe'den transfer teklifi almasının ardından eski Fenerbahçeli futbolcu, aynı zamanda vatandaşı Simon Kjaer’in yanı sıra Kopenhag'da birlikte oynadığı yakın arkadaşı Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson ile görüştüğünü belirtti.

İki futbolcunun kendisine Türk futbolu, İstanbul ile ilgili her türlü bilgiyi ve kendisini nelerin beklediğini paylaştığını aktaran Danimarkalı futbolcu, "Türk futbolunu ve Türkiye'yi keşfetmek için bizzat burada yaşamak gerekiyor." dedi.

"Çok iyi bir kaptanımız var"

Fenerbahçe’deki durumunu değerlendiren Zanka, "Fenerbahçe’de forma giymekten çok mutluyum. Kulübün anlayış sistemine uyduğumu düşünüyorum ve kültürünü öğrenmeye çalışıyorum. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte oynamayı her zaman hayal ediyordum. Kariyerimde başka büyük takımlarda ve büyük liglerde de oynadım ama Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte daha önce hiç oynamadım. Taraftarın takıma yönelik tutkusunu ve aşkını yakından hissediyorsunuz. İstenilen sonuçları alamazsak tarafların hayal kırıklığını, iyi sonuçlar aldığımızda ise taraftarın sevincini görebiliyorum." şeklinde konuştu.

Takımın şampiyonluğa inancıyla ilgili soruyu yanıtlayan Zanka, şu ifadeleri kullandı:

"Şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Çok iyi bir kaptanımız var, Emre Belözoğlu. Şampiyonluk için ne gerektiğini biliyor ve büyük bir tutkuyla futbol oynuyor. Kulübe çok büyük saygısı var ve sahipleniyor. Onun bizi doğru adımlarla şampiyonluğa ulaştıracağından eminim. Çok iyi bir takım kurduk, ancak yeni bir ekibiz ve daha iyi olmamız gerek. Sezon ilerledikçe daha iyi olacağız. Fenerbahçe'de olduğumuzun ve burada başarılı olmak için neyin gerektiğinin bilincindeyiz, bu doğrultuda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz."

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ile ilgili düşüncelerini aktaran Zanka, "Bence eşsiz bir derbi ve bunu sahada yaşayabilmek harika. Kadıköy’de oynayacağımız rövanş maçını şimdiden heyecanla bekliyorum." diye konuştu.

"Çayı ve mantıyı çok seviyorum"

İstanbul'u çok sevdiğini ve daha önce hiç böyle büyük bir şehirde yaşamadığını söyleyen Zanka, "İstanbul'da yaşamaktan zevk alıyorum. Çok büyük bir şehir. Bazı kültürel farklılıklar olmasına rağmen, farklılıkları öğrenmek bana çok büyük bir zevk veriyor. Burayı daha fazla keşfetmek için sabırsızlanıyorum. Güzel birçok kültürü var. Örneğin çay kültürü. Çayı çok seviyorum ve bol bol içiyorum. Mantıyı da çok seviyorum. Bence çok lezzetli. Kulüpte birkaç defa yeme fırsatım oldu. Kulüp aşçımız çok becerikli, bana nasıl yapıldığını ve nasıl yeneceğini gösterdi. Tadına bayıldım." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul'da kız arkadaşı Nanna Marie Linding Ottosen ile yaşadığını kaydeden Zanka, "Sanırım, kız arkadaşım İstanbul'u benden daha çok seviyor ve gezme fırsatı buluyor. Tarihi yapıları ve kültür hazinesi ile onun için bulunmaz bir şehir. İstanbul her zaman canlı ve ilham verici. Genel olarak Türk halkı kibar, nazik, yardımsever ve güler yüzlü. Bu çok hoş." ifadelerini kullandı.

Süperlig'de Ankaragücü'ne karşı oynadıkları mücadelede attığı golün ve Galatasaray'a karşı forma giymesinin ardından vatandaşların kendisini sokakta daha fazla tanıdığını ve ilgi gösterdiğini kaydeden Zanka, bu ilgiden memnuniyet duyduğunu söyledi.

EURO 2020 Elemeleri

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri D Grubu'nda 12 Ekim'de Kopenhag'da İsviçre'ye karşı oynayacakları karşılaşmanın önemine dikkati çeken Zanka, kendilerini zor bir mücadelenin beklediğini ancak Danimarka'nın EURO 2020'de yer alabilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını da sözlerine ekledi.

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