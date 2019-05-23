Hatay'da, tarlalarda yaşken toplanarak odun ateşinde ütülen buğday başaklarının kurutulduktan sonra tanelerine ayrılmasıyla elde edilen firik, zahmetli ve zorlu bir işlemin ardından tüm lezzetiyle sofralardaki yerini alıyor. Yapımı yılın sadece belirli bir döneminde gerçekleşen ve meşakkatli süreçlerde işlenen firik, UNESCO tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay'da, sofraların vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. Hatay'ın merkez Antakya ilçesine bağlı Tanışma Mahallesi'ndeki çiftçiler de tüm yıl bekledikleri mayıs ayında zorlu süreçler sonucunda firikleri hazırlıyor.Hatay'da, tarlalarda yaşken toplanarak odun ateşinde ütülen buğday başaklarının kurutulduktan sonra tanelerine ayrılmasıyla elde edilen firik, zahmetli ve zorlu bir işlemin ardından tüm lezzetiyle sofralardaki yerini alıyor. Yapımı yılın sadece belirli bir döneminde gerçekleşen ve meşakkatli süreçlerde işlenen firik, UNESCO tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay'da, sofraların vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. Hatay'ın merkez Antakya ilçesine bağlı Tanışma Mahallesi'ndeki çiftçiler de tüm yıl bekledikleri mayıs ayında zorlu süreçler sonucunda firikleri hazırlıyor. Tarladan sofraya zahmetli yolculuğunu tamamlayan firik, nohut ve tereyağıyla pişirilip muazzam tadıyla damaklara hitap ediyor.