Hatay'da dershaneden çıkarak evine gittiği sırada uğradığı asitli saldırı sonucu sağ gözünü kaybeden ve yüzünün bir bölümü yanan 19 yaşındaki Berfin Özek, estetik ameliyat olabilmek için yardım bekliyor. Baba Yaşar Özek, yaptığı açıklamada, çok sıkıntılı günler geçirdiklerini söyledi.Hatay'da dershaneden çıkarak evine gittiği sırada uğradığı asitli saldırı sonucu sağ gözünü kaybeden ve yüzünün bir bölümü yanan 19 yaşındaki Berfin Özek, estetik ameliyat olabilmek için yardım bekliyor.Berfin Özek'in hayatı, İskenderun ilçesi Buluttepe Mahallesi 390. Sokak'ta yüzüne dökülen asit nedeniyle karardı.Asidin etkisiyle yüzünün büyük kısmı yanan, sağ gözünü kaybeden Özek, 400 bin lira tutarındaki masrafların karşılanması durumunda ameliyat olmak istiyor.Baba Yaşar Özek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok sıkıntılı günler geçirdiklerini söyledi.Berfin'in tedavisinin sürdüğünü, aynı zamanda psikolojik destek de aldığını belirten Özek, "Kızımın şu anda sağ gözü görmüyor, sol gözü de yüzde 50 civarında görüyor. Yüzü malum zaten maalesef mahvoldu. Yaklaşık 3 ay Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gördü. Bu süre boyunca benim ve onun çektiğini kimse bilemez. Yaşamayan bilmez." diye konuştu.Özek, kızının tedavisi için desteğe ihtiyaç duyduklarını vurgulayarak şöyle devam etti:"Berfin'in yüz ameliyatı için 400 bin liralık bir masraf var. Bunu tek başıma ödeme imkanım yok. Destek bekliyoruz. Kızım şu an bizim için bir bebek gibi. Onu üzmemeye kırmamaya çalışıyoruz. 24 saat onunla beraberim. Doktorlar, Berfin'in tedavisi için olumlu konuştu. Eski haline dönmesi için en az 400 bin liraya ihtiyacımız var. Kaymakamlık izin verdikten sonra Berfin'in adına hesap numarası açtıracağız. Şu an elimizde bir şey gelmiyor. Sesimizi duysunlar bize yardımcı olsunlar."Ailenin avukatı Mehtap Sert de Berfin için kaymakamlığa kampanya başvurusu yaptıklarını onaylanması halinde de resmi olarak para toplayacaklarını kaydetti.Buluttepe Mahallesi 390. Sokak'ta 15 Ocak'ta dershaneden çıkıp evine doğru giden 19 yaşındaki Berfin Özek'in yüzüne asit dökülmesiyle ilgili araştırma yapan polis ekipleri şüphelinin Ozan Ç. olduğunu belirlemiş, genç kızın arkadaşı olduğunu iddia eden şüpheli tutuklanmıştı.HATAY (AA) -