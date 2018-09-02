- Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bu yıl 30’uncusu düzenlenen Şehzade Korkut şenlikleri ve Korkuteli Altın Kiraz Yağlı Pehlivan güreşleri öncesinde Yusuf Güney ve müzik listelerine hızla giriş yapan Simge Sağın, Korkuteli’nde verdiği konserde sevenlerini coşturdu.Sevilen şarkıları ile birlikte yöresel parçaları da seslendiren Güney, kalabalığı görünce teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. Sempatik tavırları ve eğlenceli sahne performansıyla dikkatleri üzerine çeken şarkıcı, alanı dolduran binlerce hayranına iki saati aşkın bir süre boyunca unutulmaz bir gece yaşattı. Konser sonunda Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban ve Güreş ağası Hamdi Sarıca, Pop sanatçısı Yusuf Güney’e birer plaket verdiler.Güney'in ardından sahneye “Miş miş” şarkısıyla gönüllere taht kuran Simge Sağın, sahneye çıktı. Sahne şovu ve performansı ile izleyecilerden tam not alan sanatçı, şarkılarını dinleyiciler ile hep bir ağızdan seslendirdi. Simge, konserde Deichmann için yazdığı ve Miş Miş şarkısına uyarladığı “Ayakkabı Tutkum” adlı şarkıyı da sahnede seslendirdi. Sahne şovlarıyla da sevenlerine görsel bir şölen yaşattı.Konser sonunda Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban ve Güreş ağası Hamdi Sarıca, sanatçısı Simge Sağın’a birer plaket verdiler.iha