Antalya’nın Kemer ilçesindeki un deposundaki yük asansörü 5 metre yükseklikten düştü bir kişi ölümden döndü.Edinilen bilgiye göre, Kemer’in Aslanbucak Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir un deposunu babasıyla birlikte işlettiği öğrenilen Mehmet Salih Dağ (37), yeni gelen un torbalarını bodrum kattaki depoya indirmek için yük asansörünü doldurdu. Yaklaşık 2,5 ton kadar un yüklendiği belirtilen asansör, ağırlığa dayanamadı ve gürültüyle 5 metre aşağıya düştü. Olayda, asansör düştüğü sırada üzerinde bulunan Mehmet Salih Dağ ölümden dönerken bacaklarından yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından çağrılan 112 Acil Servis Sağlık Ekibi’nin ilk müdahaleyi yaptığı Mehmet Salih Dağ’ın bacaklarında kırıklar olabileceği şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.İHA