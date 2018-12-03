- Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi’nin yapılandırılmış 2. taksit ödemesi için 30 Kasım’ın son gün olduğu uyarısında bulundu.Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Haftalık Encümen toplantısının ardından yaptığı açıklamada Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi’nde yapılandırılmış borcun 2. taksiti için son ödeme tarihinin 30 Kasım Cuma mesai bitimi olduğunu söyleyerek vatandaşları uyardı.Yücel, “Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi’nin 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 2. taksit ödemesi için son tarih 30 Kasım 2018’dir. Belediyemize borcu olan vatandaşlarımız ödemelerini en geç yarın mesai bitimine kadar; belediyemize bağlı tahsilat ofislerimizden, WEB sitemizden ve Halk Bankası’nın tüm şubelerinden yapabilirler” dedi.İHA