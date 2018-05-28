Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “2014 yılından bu yana 16 milyon TL’lik sosyal yardım gerçekleştirdik” dedi.Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, birincil görevlerinin zor zamanlarında vatandaşların yanında yer almak olduğunu söyledi.Gençlere, engellilere, yolda kalmışlara, evi barkı olmayanlara, darda kalan herkese destek olmaya çalıştıklarını vurgulayan Yücel, “4 yıldır insan odaklı hizmetlerimize ağırlık verdik. Darda kalanlara nakdi yardım, evsizlere barınma ve tadilat yardımı, öğrencilere eğitim bursu, sağlık hizmetlerimiz, yoksullarımıza destek kart gibi pek çok hizmetimizle vatandaşımızın her zaman yanında olduk” dedi.Her yıl daha çok insana ulaşmaya çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Yücel, “Sosyal Yardım bütçemizi her yıl arttırıyoruz. Sosyal yardımlarımız 2014 ten beri 16 milyon TL’ yi aştı. Belediyemize yapılan yardımları da Sosyal Yardımlara aktararak bütçemizi daha da arttırmayı planlıyoruz. Çünkü bu ekonomik krizde vatandaşlarımızın neler çektiğini biliyoruz. Sosyal yardımlarımızı arttırarak sürdüreceğiz.”2016 Ekim ayında başlatılan ‘Hoş geldin Bebek’ projesi, 6 binden fazla bebeğe ulaştı. Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü yetkilileri Alanya’daki tüm hastaneleri tek tek ziyaret ederek yeni doğum yapan ailelere Hoşgeldin Bebek Paketi sunmaya devam ediyor.2016-2017 eğitim-öğretim döneminde hizmete giren Alanya Belediyesi Oba Kız Öğrenci Yurdu, merkeze uzak 68 kırsal mahalledeki kız öğrencilerin barınma sorununu çözerek, yüksek tahsillerinin yolunu açtı. 5 milyon TL’nin üzerinde bir yatırımla Alanya’ya kazandırılan yurt, 100 öğrenciye ev sahipliği yapıyor.Mobil Sağlık Tarama aracını hizmete sunan Alanya Belediyesi, sağlık hizmetlerini kırsalda yaşayan birçok hasta, yaşlı ve engelli vatandaşın ayağına kadar götürdü.Mart ayında hizmet vermeye başlayan Hasta Nakil Ambulansıyla şehirdeki ciddi bir ihtiyaç daha karşılandı. Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı Hasta Nakil Ambulansı özellikle yatalak hastaların ve nakil problemi yaşayan vatandaşlarımızın hastaneye ücretsiz ulaşımını yapıyor.İHA